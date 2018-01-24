Сборная России попала в группу с командами Швеции и Турции в Лиге наций

Жеребьевка группового этапа турнира Лиги наций прошла сегодня в Лозанне. Сборная России попала в группу с командами Швеции и Турции. Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Теперь вместо товарищеских матчей сборных будут проходиться официальные игры с равными по силе соперниками. Лига наций даст сборным дополнительную возможность квалифицироваться на чемпионат Европы, путевку на турнир получит одна команда в каждом из четырех дивизионов.

Национальные команды распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга УЕФА. Сборная России выступит в дивизионе B с командами Австрии, Уэльса, Словакии, Швеции, Украины, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.

Первую группу дивизиона В составили сборные Чехии, Украины, Словакии, вторую - Швеции, Турции, России, третью - команды Северной Ирландии, Боснии и Герцеговины, Австрии, четвертую - Уэльса, Ирландии и Дании, - сообщает ТАСС.

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года, сборные дивизионов A и B проведут по четыре игры, команды дивизионов C и D - по шесть.