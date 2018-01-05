Роднина: Это больше чем война, наших победителей все равно все будут знать

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала решение об отстранении национальной сборной от участия в Олимпийских играх 2018 и дальнейшие спекуляции МОК провокацией, которая придумана для того, чтобы унизить и оскорбить Россию. МОК хочет, чтобы наши спортсмены встали в позу и не поехали на Олимпиаду в Южную Корею.

«Мне кажется, что МОК такими придирками, избирательным отношением к нам сам себя опустил ниже плинтуса», - считает прославленная фигуристка. Но российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях, пусть даже без флага и побеждать. «Как люди, которые умирали за свою страну, они должны изо всех сил бороться за победу! Это больше чем война. Наших победителей все равно все будут знать», - уверена Ирина Роднина.

Главный принцип олимпийского движения — это равенство. Но в ситуации с Россией этого равенства нет и в помине. «Возможно, в дальнейшем такие методы будут применяться по отношению к другим странам, либо это все же показательная порка России», - делится своими переживаниями спортсменка с журналистами портала URA.RU.