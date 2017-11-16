Песков прокомментировал решение WADA по РУСАДА

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать российское антидопинговое агентство РУСАДА в правах.

Как заявил Песков, это решение несправедливое, российские власти с ним не согласны. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что Россия продолжает подготовку к Олимпийским играм исходя из заявления главы МОК Томаса Баха о том, что решение WADA по РУСАДА не имеет отношения к вопросу допуска сборной России на Олимпиаду-2018 в Южной Корее, - сообщает ТАСС.

Глава Минспорта Павел Колобков высказал мнение о том, что сложилось впечатление, будто решение WADA было принято заранее. По словам Колобкова, Россия все свои обязательства выполнила.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что следующие шаги WADA в вопросах по РУСАДА предугадать невозможно. Она подчеркнула, что Россия выполнила практически все условия, дорожная карта выполнена на 99%. ТАСС цитирует Роднину: "Но мы не можем признать, что это (поддержка системы применения и сокрытия допинга) поддерживалось на государственном уровне".