Александр Уфимцев. Новое слово о хоккее

В этом году челябинский тренер и ученый Александр Уфимцев вновь стал победителем престижнейшего всероссийского ежегодного конкурса литературных произведений «Скажи свое слово о хоккее» федерации хоккея России. Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что признанный хоккейный авторитет Юрий Карманов, одним из первых откликнулся на новую книгу челябинского тренера и ученого Александра Уфимцева «Программно-методическое обеспечение и сопровождение ранних этапов предстартовой подготовки юных хоккеистов».











«Ознакомившись с Вашей книгой, я к своему удивлению обнаружил, что в нашей стране еще остались люди, у которых не только болит сердце за происходящее в нашем хоккее, но которые в состоянии исправить ситуацию. То, что вы сделали – это замечательно, но, чтобы создать подобную программу, как в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Чехии – нужна большая группа высококвалифицированных тренеров и специалистов. Одному здесь не справиться. Россия – единственная страна, у которой нет Единой Программы подготовки хоккеистов…».



Юрий Карманов, последние годы хорошо известный, как генеральный менеджер омского «Авангарда» начал карьеру хоккеиста в 1970 году в ЦСКА, где был дублером Владислава Третьяка. Позже работал тренером. С 1992 года — занимал должность скаута в «Сент-Луис Блюз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Айлендерс». В течение трех лет работал в ЦСКА генеральным менеджером. С 2011 года — был менеджером по селекции ярославского «Локомотива». И именно поэтому он высоко оценил новую работу челябинского ученого практика.



Александр Уфимцев хорошо известен в мире хоккея. В недавнем прошлом – доцент кафедры теории и методики хоккея и футбола УралКУФК. Автор более 60 научных и учебно-методических работ, среди которых пять пособий. Работал тренером в молодежной и главной команде ХК «Трактор».











Очевидно, что Александр Уфимцев должен быть востребован в челябинском хоккее. И прежде всего как опытный практик, способный воплотить в жизнь новейшие научные разработки. Способные вывести нашу хоккейную школу на передовые позиции.





