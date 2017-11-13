СМИ: WADA не восстановит в правах Российское антидопинговое агентство

Накануне вечером в СМИ появилась информация о том, что WADA не восстановит Российское антидопинговое агентство в правах.

В итоге это может стать причиной отстранения сборной России от участия в зимней Олимпиаде. Данную информацию предоставил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau, которая выходит на телеканале ARD. Вопрос будет обсуждаться в ходе заседания совета учредителей WADA 16 ноября текущего года в Сеуле.

Напомним, что два года назад WADA обвинило РФ в целом ряде нарушений антидопинговых правил. После этого было решено, что РУСАДА не соответствует кодексу вышеуказанной организации.