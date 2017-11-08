СКР потребует экстрадиции Родченкова из США

Следственный комитет РФ потребует экстрадиции бывшего исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Антидопинговый центр» Григория Родченкова из США.

По данным СКР, Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

Следствием собраны доказательства того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства о хранении таких проб.

Как сообщила пресс-служба СКР "Аргументам недели", в отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он скрывается за границей, поэтому объявлен в международный розыск.

В ходе раследования дела опровергнуты доводы независимого эксперта ВАДА Макларена о подмене на Олимпиаде-2014 в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для побед российских спортсменов.

Следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров, медиков сборных команд России, проживающих на всей территории нашей страны, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. Ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы. Возможно, имелись какие-либо индивидуальные нарушения антидопинговых правил.

Несколько тренеров и спортсменов рассказали следователям, что сам Родченков распространял неизвестные препараты, впоследствии выявленные как допинг.

По данным СКР, были провелены доскональные исследования. Установлено, что названные «аномальными» показатели связаны с особенностями физиологических обменных процессов в почках человека после физических нагрузок, а также объемом и составом выпитых жидкостей. Следствием получены данные об отсутствии у ВАДА каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами.

Установлено, что находящиеся в США и сотрудничающие с профессором Маклареном Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали от имени Макларена и ВАДА в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов.

Это обстоятельство свидетельствует совсем не в пользу поспешных и противоречивых выводов ВАДА и Макларена.

Дикунец добровольно сообщила следователям о предложениях. По данным СКР, все ее дальнейшие переговоры с Родченковым и Соболевским были зафиксированы. Они находятся в распоряжении следствия.

Действия Родченкова, Соболевского и иных лиц свидетельствуют о попытках воспрепятствования расследованию уголовного дела. В связи с этим в отношении Родченкова, Соболевского и иных пока неустановленных лиц возбуждено новое уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ).