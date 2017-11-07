Пушков высказался о возможном запрете гимна России на Олимпийских играх-2018

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет исполнения национального гимна России на Олимпийских играх 2018 года.

По мнению политика, участие российской сборной в спортивных соревнованиях при таких условиях недопустимо. На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поддерживать "торжество русофобии".

Напомним, ранее стало известно, что российская сборная будет допущена к участию в Олимпийских играх в будущем году, однако лишь при условии отказа от исполнения гимна страны. Также в Международном олимпийском комитете хотят запретить команде от России присутствовать на церемонии открытия ОИ.