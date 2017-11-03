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День рождения самбо

3 ноября 2017, 17:40 [«Аргументы Недели», Елена КОЗИНОВА ]

День рождения самбо

16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ «О развитии борьбы самбо». Этот спорт появился гораздо раньше – в 20-е годы прошлого века, но именно тогда получил свое «свидетельство о рождении». Так 16 ноября стало Днем самбо. О том, как самооборона без оружия развивается сегодня в России и мире, мы поговорили с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым. 

– Сергей Владимирович, как Россия отметит день рождения самбо?

– Праздники пройдут в ста городах страны. В этот день на борцовские ковры выйдут 16 тысяч детей. В каждом городе своя программа мероприятий: где-то побегут кросс, где-то будут сдавать нормы ГТО или отправятся в туристические походы. Как видите, на одной борьбе мы не зацикливаемся.

В Москве состоится финал соревнований среди кадетов. Шестнадцать сборных команд из всех федеральных округов встретятся в известной школе «Самбо-70». 

– Англичане придумали футбол, который сейчас популярен во всем мире. Канадцы – современный хоккей. А знают ли самбо за пределами бывшего СССР?

– Уже давно знают. Самбо развивается во Франции, Италии, Испании, Южной Корее, на Балканах, в 25 странах Центральной и Южной Америки. Много лет назад наш тренер Альберт Астахов принес ростки самбо в Венесуэлу: он тренировал там три года и создал спортивную федерацию, которая сегодня считается одной из лучших в Латинской Америке. В Венесуэле ежегодно проходит этап кубка мира памяти А.М. Астахова. Чемпионат мира дважды проводился в Никарагуа – на очень солидном уровне.

В преддверии Всероссийского дня самбо 10-12 ноября чемпионат мира состоится в Сочи. Мы решили показать самбистам спортивные объекты, оставшиеся после Олимпийских игр, в которых они пока не могут участвовать. Заявки подали 830 спортсменов из 92 стран – за всю историю самбо это рекорд.

– Самбо в этих странах развивают российские эмигранты и выходцы из бывших советских республик?

– Вовсе нет. Эмигранты есть в любом виде спорта, в том числе и в нашем. Но они не составляют основу, иначе у самбо было бы мало перспектив за рубежом. Чтобы его поддерживали другие страны, надо, чтобы коренное население этих стран увлекалось борьбой. Тогда государства начинают выделять какое-то финансирование, поощряют открытие клубов и проведение соревнований.

Так, во Франции ни одного русского тренера нет, одни французы тренируют. В итальянском клубе тоже руководит местный: он знает русский язык и интересуется нашей культурой, иногда приглашает российских тренеров и спотсменов для обмена опытом, но основную работу делает сам.

– Понятно, что войти в программу олимпийских игр в разгар антироссийских настроений самбо не светит. И тем не менее, Всероссийская федерация самбо как-то выстраивает отношения с МОК?

– Подготовительную работу мы уже шесть лет ведем. Встречаемся с представителями Международного олимпийского комитета, взаимодействуем с комиссиями, которые рассматривают нашу заявку. Они проверяют каждый факт: в каких странах и на каком уровне развито самбо, сколько спортсменов по всему миру им занимается. Это требует времени. В мае на чемпионат Европы в Минск приезжал официальный представитель МОК, он два дня наблюдал за соревнованиями, а потом сказал: «Если бы я лично принимал решение, то самбо уже завтра было бы в программе Олимпийских игр». Его поразило огромное количество зрителей и организация.

Но на деле воз и ныне там. Перед тем, как МОК будет голосовать за или против, нашу заявку должны вынести на рассмотрение – пока даже этого не произошло. На мой взгляд, перед нами политика двойных стандартов. В олимпийскую программу включают виды спорта, которые с самбо и рядом не стоят. Чего стоит черлидинг! Если бы МОК выработал единую позицию и следовал ей, всем было бы проще.

Мы делаем все, что от нас зависит. Но, я считаю, сейчас важнее заниматься тем, на что мы можем повлиять напрямую: развитием самбо в мире и особенно в той стране, где оно родилось. Надо сделать самоооборону без оружия национальным видом спорта. Чтобы каждый ребенок владел хотя бы базовыми приемами и знал, что самбо – это наш спорт, который дает возможность защитить себя и свою страну. Вот первостепенная цель. Поэтому мы сейчас проводим программу «Самбо в школу», вводим самбо третьим уроком физкультуры (пока экспериментально) и открываем спортивные секции в школьных физкультурных залах. 

– Развивая эту программу, вы проводите встречи с властями регионов. Недавние отставки губернаторов повлияли на ваши договоренности?

– В некоторых регионах придется опять доказывать свою состоятельность. В Новосибирской области, например, будем встречаться уже с новым руководством. Но это все мелочи. Договор о сотрудничестве уже подписан, поэтому мы просто введем губернатора в курс дела. Если бы мы упирались в одного человека, далеко бы не ушли. А мы заинтересовываем детей и родителей. Когда инициатива идет от них, ни один руководитель не откажет, он же не враг себе. Тем более что программа «Самбо в школу» очень выгодная. Она не требует строительства масштабных спортивных комплексов и дорогостоящих дворцов спорта. Нужно всего лишь оборудовать физкультурные залы в школах: купить борцовские ковры и форму детям.

 

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День рождения самбо

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