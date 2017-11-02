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Василий Уткин не пострадал, упав с кресла прямо в прямом эфире

2 ноября 2017, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Уткин не пострадал, упав с кресла прямо в прямом эфире
фото: globallookpress.com

Известный спортивный комментатор Василий Уткин не пострадал, упав со сломавшегося под им кресла на пол. Инцидент произошел во время прямого эфира на радио, вещающем о спортивных событиях.

Уткин признался, что сейчас он весит около 150 килограммов. Сломавшееся кресло, не первое, которое его не выдержало. Но под камерами, публично, с Уткиным такое произошло впервые.

Видеозапись падения с кресла на  радиостанции "Спорт FM" комментатор выложил в своем Инстаграме: "Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с 8 класса школы. Но первый - в эфире!". "Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых", - призвал Василий Уткин.

 

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