Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал матч с "Севильей", в котором москвичи в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромили гостей из Испании со счетом 5:1, историческим.

Счет в матче 18-й минуте открыл нападающий "Спартака" Квинси Промес (Голландия). Вскоре, 30-й минуте, счет сравнял защитник "Севильи" Симон Кьер (Дания).

Эксперты хвалят Дмитрия Комбарова, который в один момент спас "Спартак", оказавшись на линии ворот и отразив удар с близкого расстояния. Довольны игрой спартаковского вратаря Александра Селихова.

Федун сравнил его с удавом. "К нему прилипали все мячи", - цитирует владельца "Спартака" ТАСС.

Отличились на встрече с "Севильей" на 58-й парагваец Лоренсо Мельгарехо, на 67-й - капитан команды Денис Глушаков, на 74-й - бразилец Луис Адриано, а на 90-й - Промес. Голландский нападающий российского команды оформил дубль.

"Мы сыграли прекрасно. Это величайшая победа по счету, да еще над таким серьезным соперником. Она войдет в историю", - отметил Федун.

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко похвалил "Спартак" за высокий результат: "Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа. Рад за "Спартак" и его болельщиков".