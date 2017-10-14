Дочь родилась в семье российских олимпийских чемпионов

В субботу, 14 октября, в семье российских олимпийских чемпионов родилась дочка.

Радостное событие произошло в паре российской саблистки Софьи Великой и борца греко-римского стиля Алексея Мишина. Информацию о появлении на свет малышки сегодня предоставили на официальном сайте ЦСКА. Руководство, тренеры и спортсмены клуба поздравили счастливых родителей и желают семейству благополучия и, конечно, армейского здоровья.

Отметим, что Великая и Мишин также воспитывают сына Олега.