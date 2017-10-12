Михаил Алёшин об интересе в России к мировым гоночным сериям

13-14 октября автодром Moscow Raceway соберет весь цвет отечественных поклонников скорости на уникальное Russian Autosport Show – первое в России событие, охватывающее все грани любительского и профессионального автоспорта. Одновременно с насыщенной выставочной и деловой программой пройдет так 4-часовая «гонка на выносливость» - третий этап Russian Endurance Challenge (Club). Всего организаторы ожидают, что в гонке примут участие около 24 экипажей.

Накануне старта один из самых известных и титулованных гонщиков нашей страны, пилот команды SMP Racing Михаил Алёшин рассказал об интересе в России к мировым гоночным сериям.





Почему в России такой слабый интерес брендов к автоспорту?

Думаю, в первую очередь потому, что у российского автоспорта очень слабая медийная база. Проще говоря, для того чтобы какая-то компания заинтересовалась инвестированием в наш автоспорт, нужно активно этот автоспорт продвигать, в том числе и в СМИ. Клиент — потенциальный бренд, заинтересованный в инвестировании — должен чётко понимать, о чём идёт речь: лучше всего, когда компания уже знакома с тем или иным видом автоспорта, т.к. информация о нём постоянно находится в медиапространстве.

Вторая проблема — сильная нехватка профессионального спортивного менеджмента в этом виде спорта. Хотя сейчас ситуация стала значительно лучше по сравнению с тем, что было лет 5 назад.

Почему в отличии от Европы и, тем более, США автогонки в России проходят часто при пустых трибунах?

По той же причине. Для того чтобы люди шли на трибуны, нужно больше рекламы. На неё нужны средства. Средства берутся от спонсоров. В данный момент в российском автоспорте немного компаний, которые в него вкладываются. И причина всё та же — просто мало кто об этом виде спорта знает. Замкнутый круг.

Существуют ли на Западе государственные программы поддержки детско-юношеского автоспорта, нужны ли такие программы в России?

Насколько я знаю, не существуют. Зато у нас есть своя программа развития российского автоспорта — SMP Racing, которая начиналась с поддержки молодых пилотов. Сейчас, помимо этого, SMP Racing активно поддерживает российские кольцевые гонки и даже организовала молодёжную гоночную серию SMP Formula 4 – проект, которого Россия до этого ещё никогда не видела. Всё это, конечно, уже дало свои плоды: самое главное, что у молодых и талантливых пилотов появилась возможность себя проявить, причём не только в российских соревнованиях.

Есть ли шанс возвращения в Россию международных гоночных серий - WTCC, Formula E и т.д.?

Всё возможно! Но для этого нужно создать определенный климат — чтобы организаторам, командам и участникам этих серий выступать у нас было комфортно.