СМИ: на Кубке Стэнли имя Малкина дважды выгравировали с ошибкой

На Кубке Стэнли имя российского игрока клуба НХЛ "Питтсбург" дважды выгравировали неправильно.

Данную информацию предоставили внимательные авторы портала Bardown, тщательно рассмотревшие трофей. По их словам, имя Евгения Малкина в списке чемпионов сезона 2015-2016 на Кубке Стэнли начинается с буквы "F", а не с буквы "E". Так, вместо имени Евгений получилось Фвгений (Fvgeni).

В Bardown также заметили, что в списке чемпионов сезона 2016-2017 на Кубке Стэнли допущена такая же ошибка.

В "Питтсбурге" оперативно отреагировали на данное замечание, отметив, что гравировка производится вручную, вследствие чего резьба на трофее в некоторых местах не так заметна. На страничке клуба в соцсети Twitter также был опубликован снимок, на котором имя Малкина написано верно.