СМИ: на Кубке Стэнли имя Малкина дважды выгравировали с ошибкой
3 октября 2017, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
На Кубке Стэнли имя российского игрока клуба НХЛ "Питтсбург" дважды выгравировали неправильно.
Данную информацию предоставили внимательные авторы портала Bardown, тщательно рассмотревшие трофей. По их словам, имя Евгения Малкина в списке чемпионов сезона 2015-2016 на Кубке Стэнли начинается с буквы "F", а не с буквы "E". Так, вместо имени Евгений получилось Фвгений (Fvgeni).
В Bardown также заметили, что в списке чемпионов сезона 2016-2017 на Кубке Стэнли допущена такая же ошибка.
В "Питтсбурге" оперативно отреагировали на данное замечание, отметив, что гравировка производится вручную, вследствие чего резьба на трофее в некоторых местах не так заметна. На страничке клуба в соцсети Twitter также был опубликован снимок, на котором имя Малкина написано верно.
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