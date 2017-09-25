Победителями Суперкубка по футболу «Метрошка 2017» стали ребята из Карталов

Мальчишки из города Карталы Челябинской области победили сразу по двум возрастным категориям. Им достались переходящие кубки, комплекты спортодежды, а также спецприз главного спонсора мероприятия - компании РМК – возможность посетить футбольный клуб российской премьер-лиги.

Отметим, что южноуральские мальчишки стали лучшими среди трех тысяч спортсменов из 4 регионов: Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Лучшим игрокам (Сергей Кондрашов и Артем Коврин из Карталов) вручили хрустальные кубки.

Для вдохновения и спортивных побед в Челябинск прибыл настоящий Кубок чемпионата мира по футболу FIFA.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова рассказала, что мероприятие стало ярким и запоминающимся событием для всех участников и зрителей.

- Эти эмоции, это чувство причастности к большому спортивному событию – бесценны, - сказала Анна Шабарова. - Юный спортсмены получили мощный заряд уверенности в своих силах и полезную привычку заниматься спортом и вести активный образ жизни.