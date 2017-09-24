Опубликовано видео поражения нокаутом Кудряшова в бою с кубинцем Дортикосом
24 сентября 2017, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
В сети в Twitter размещено видео поражения нокаутом российского боксера Дмитрия Кудряшова в бою с кубинцем Юниером Дортикосом. Бой состоялся в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). в Сан-Антонио.
Бой завершился во втором раунде, когда кубинец попал в голову Кудряшову во втором раунде, отправив россиянина на канвас. Кудряшов не успел подняться. Рефери остановил бой.
Поражение от стало вторым в карьере 31-летнего Дмитрия Кудряшова. На его счету 21 победа, все нокаутом.
В полуфинале WBSS Юниер Дортикос встретится с победителем поединка между российским боксером Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком.
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