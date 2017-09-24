Опубликовано видео поражения нокаутом Кудряшова в бою с кубинцем Дортикосом

В сети в Twitter размещено видео поражения нокаутом российского боксера Дмитрия Кудряшова в бою с кубинцем Юниером Дортикосом. Бой состоялся в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). в Сан-Антонио.

Бой завершился во втором раунде, когда кубинец попал в голову Кудряшову во втором раунде, отправив россиянина на канвас. Кудряшов не успел подняться. Рефери остановил бой.

Поражение от стало вторым в карьере 31-летнего Дмитрия Кудряшова. На его счету 21 победа, все нокаутом.

В полуфинале WBSS Юниер Дортикос встретится с победителем поединка между российским боксером Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком.