Глава Всемирной федерации бодибилдинга скончался после поединка в Сингапуре

Глава Всемирной федерации бодибилдинга Прадип Субраманян погиб после выставочного поединка по тайскому боксу в Сингапуре в рамках чемпионата Азии по боевым искусствам.

Причины внезапной смерти Субраманяна не оглашаются. Бой был остановлен по решению судей из-за технического нокаута 32-летнего бодибилдера. При этом представители его команды сообщили, что состояние Прадипа не выглядело опасным. Однако он скончался в больнице в течение часа после боя, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в "поединке знаменитостей", который прошел в одном из самых элитных заведений Сингапура - пятизвездочном отеле "Марина бэй сэндс", изначально должны были участвовать известный местный блогер 41-летний Стивен Лим и популярный сингапурский певец Силвестер Сим. Но за два дня до боя исполнитель отказался от поединка из-за претензий со стороны страховой компании. После этого Субраманян выставил свою кандидатуру.

Оба соперника не были профессиональными бойцами. Субраманян профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом, а недавно увлекся боевыми искусствами. Бой хоть и проходил по облегченным правилам тайского бокса, участники не имели никакой защиты.



