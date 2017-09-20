Скончалась легенда бокса - Джейк Ламотта по прозвищу «Бешеный Бык»

Легендарный боксер Джейк Ламотта по прозвищу «Бешеный Бык» скончался в США в возрасте 96 лет. О его смерти сообщила дочь Кристина Ламотта в соцсети Facebook.



Свою профессиональную спортивную карьеру Джейк начал в 20 лет, а через восемь лет он завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе, который удерживал в течение трех лет. 14 февраля 1951 года Ламотта проиграл техническим нокаутом Рэю Робинсону, однако победа далась тому очень тяжело - бой вышел настолько кровавым, что его стали называть «Бойня в День Святого Валентина», отмечает РБК.



За 13 лет своей карьеры Ламотта провел 106 боев, одержав 83 победы, в том числе 30 нокаутом. При этом сам он ни разу не был нокаутирован, хотя четырежды проигрывал досрочно.



В 1980 году Ламотта стал героем фильма Мартина Скорсезе «Бешеный бык», в котором его сыграл Роберт Де Ниро, получивший за это исполнение «Оскара». Сам Ламотта снялся в 19 фильмах, где у него были небольшие роли.



