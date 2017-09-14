Начались продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу

в 12:00 по московскому времени началась продажа билетов на матчи Чемпионата мира FIFA 2018 в России™. Билеты можно приобрести исключительно на сайте FIFA.com/bilet.

В течение первого периода 1-ого этапа продаж, который стартовал сегодня и продлится до 12 октября, болельщики со всего мира смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения в какой день это будет сделано: все заявки имеют равные шансы оказаться успешными, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.