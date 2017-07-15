Не на тех полях играли: россияне стали чемпионами мира по болотному футболу

Российская сборная – чемпион мира по футболу! Вот так и будет, если все футбольные баталии станут происходить на болоте, а не на ровном поле, где нашим футболистам неудобно играть, и все сборные этим пользуются.

Болотный футбол – спорт для серьезных и выносливых людей: в него играют по колено в грязи. Легко обвести соперника на ровном поле, а ты попробуй это сделать на болоте! Россияне сделали: Чемпионат мира по болотному футболу выиграли российские сборные, передает RT.

Россияне одержали победу в трех лигах из четырёх и стали сильнейшими в этом виде спорта. Подобный результат наши команды показали впервые. Главными соперниками наших сборных (в болотный футбол играют и дамы) являются финны.