Боксер Лебедев прибыл в Екатеринбург

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев прибыл в Екатеринбург, сообщается на странице промоутерской компании RCC Boxing Promotions в Instagram.



В Екатеринбурге с боксером встретился глава Свердловской области Евгений Куйвашев, который обсудил со спортсменом проекты, направленные на развитие бокса в регионе.



Напомним, что 9 июля во Дворце игровых видов спорта Лебедев сразится с австралийцем Марком Флэнаганом. Возможно, бой посетит президент РФ Владимир Путин, приезд которого ожидают в связи с проведением международной промышленной выставки ИННОПРОМ.