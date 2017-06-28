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Путешествие ФК «Тотем»: Санкт-Петербург, Москва, Казань

28 июня 2017, 20:29 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Путешествие ФК «Тотем»: Санкт-Петербург, Москва, Казань

Красноярские ребята стали послами Кубка Конфедераций при поддержке FIFA, РФС и президентского гранта.

В прошлом номере еженедельника мы рассказали о встрече президента России с ребятами из футбольного клуба «Тотем» накануне матча «Россия – Новая Зеландия», давшего старт Кубку Конфедераций FIFA в Санкт-Петербурге. Президент FIFA Джанни Инфантино, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко – такая представительная делегация сопровождала Владимира Путина, и юные красноярцы смотрели исторический матч из президентской ложи.

Кубок Конфедераций – традиционная репетиция для страны, принимающей у себя чемпионат мира по футболу. Лестно сознавать, что воспитанники ФК «Тотем» с берегов Енисея, двукратные чемпионы мира среди команд из детских домов и интернатов ныне – послы на мировом турнире!

«Аргументы недели.Енисей» продолжают серию материалов о событиях, в которых принимают участие детдомовцы-тотемовцы. Можно уверенно сказать – это самый успешный в нашем регионе спортивно-социальный проект, основанный на частные средства. Известный меценат и президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов и его партнёр Виктор Шипунов не просто создали клуб в далёком 2003 году, а вложили в него душу. Сегодня «Тотем» – это сотни воспитанников, взрослые и юношеские команды, лучшие тренеры и огромный опыт социальной работы с детьми.

Из Питера в Москву

О фейерверке страстей и эмоциях открытия Кубка Конфедераций, о небывалом ажиотаже болельщиков, сопровождавшем стартовый матч, мы рассказывали в 24 номере, отметив. Благодаря футбольному клубу «Зенит» и его генеральному спонсору компании «Газпром» реально меняется менталитет петербуржцев, их отношение к футболу. Сегодня Санкт-Петербург стал не только культурной, но и северной футбольной столицей России.

16-18 июня тотемовцы провели ряд тренировок на зелёных полях футбольной академии «Зенит». Состоялось несколько мастер-классов, красноярские тренеры особо выделяют мастер-класс прославленного игрока Дмитрия Радченко, действующего и ведущего специалиста детского тренерского цеха. Ещё была незабываемая встреча с бывшим вратарём «Зенита», экс-тренером молодёжной команды сине-бело-голубых, а ныне – наставником питерского «Динамо» Дмитрием Бородиным.

Воспитанники «Тотема» сыграли с детскими командами Саратова и Екатеринбурга, причём одна игра прошла на знаменитом динамовском стадионе. Матч, состоявшийся 31 мая 1942 года, вошёл в Историю как «матч мужества и спортивной доблести».

Из Питера красноярцы прибыли в Москву, и по уже сложившейся за шесть лет традиции все основные спортивные события клуба «Тотем» прошли на базе ЦСКА. Мастер-классом с тренерским составом детских команд руководили опытнейшие Шеходанов и Коробочко, которые работали тренерами в Англии. Много личного времени уделил «Тотему» сотрудник клуба ЦСКА Андрей Васильев.

Главный тренер ФК «Тотем» Михаил Губич:

«В нашей делегации на мероприятиях Кубка Конфедераций побывали десять человек. В основном младший состав, 2004 и 2005 годов рождения, все воспитанники Красноярского детского дома №1. Из старших ребят (2000 год рождения), завоевавших мировой титул и собственно право на поездку было всего несколько футболистов, включая капитана Павла Галкина. Старшие сами так решили, уступив поездку малышам. У юниоров сейчас пора выпускных экзаменов, поступление в учебные заведения, а для малышей это неоценимый опыт. Школа с большой буквы! Уникальная совместная программа РФС и FIFA «Футбол как социальное явление» дала нашему клубу великолепные возможности.

Казань спортивная

Но больше всего событий случилось в Казани. Экскурсии по городу, посещение Кремля, атмосфера такая, словно чемпионат мира по футболу уже наступил. Множество артистов, флешмобы, уличные аттракционы, инсталляции. Все видели по ТВ, какую громадную граффити нарисовали на жилом доме фанаты Криштиану Роналду? Кто не видел – рекомендуем посмотреть, чтобы ощутить царящий в Казани дух футбола!

Наш «Тотем» встречали представители ФК «Рубин». Естественно, были тренировки, экскурсии по футбольной Академии «Рубина», посещение учебных классов. И, конечно же, товарищеская игра.

Красноярская делегация побывала на матче действующего чемпиона мира – сборной Германии – и лучшей команды Южной Америки из Чили (счет 1:1). Удивительно хороши были атаки команд в первом тайме и защитники во второй. Руководство «Тотема» вместе с воспитанниками проводило разбор игры прямо на трибуне. Немецкая машина вновь показала уровень и слаженность, а чилийцы – страсть и индивидуальное мастерство. Санчес, Видаль… чилийские звезды. Гол Алексиса Санчеса на шестой минуте – самый быстрый, что пропускала Германия на всех Кубках Мира.

Павел Галкин: «Атмосфера на стадионе великолепная. Несколько отличается даже от игры России с Новой Зеландией. Немецкие болельщики поют мощным хором, а чилийцы – это нечто: страсть и пламя, они устроили настоящий фестиваль на трибунах! Но во втором тайме были моменты, когда российские болельщики перепевали и немцев, и чилийцев. И тогда было слышно «Россия, вперед!».

«Россия, Россия» – скандировали переполненные трибуны. Не было ни единого свободного места. Конечно, организаторам матчей и руководству каждого региона хочется, чтоб на местный «Рубин» или «Енисей» болельщики ходили, как на Санчеса. Но попасть на международные игры в нескольких городах страны (Санкт-Петербург, Москва, Казань) и увидеть своими глазами новую футбольную историю России – неоценимо! А для спортсменов из «Тотема» ещё важнее было футбольное общение с известными специалистами.

Наш город оказался тесно связан с Кубком Конфедераций, налаживает контакты с ФК «Рубин», ЦСКА, «Зенит». Подробнее об этом рассказал основатель «Тотема» Сергей Горбунов:

«Благодаря этой поездке мы увидели изнутри работу тренеров, спортивные школы, образовательные классы, инфраструктуру. Познакомились с методиками и новейшими программами подготовки спортсменов – нам любезно показывали абсолютно всё. С детьми все очень доброжелательны, отношение к ним такое, словно ФК «Тотем» участник игр Кубка Конфедераций. Представить себе не мог, что в том же Питере мы будем общаться с самыми лучшими детскими тренерами страны. В Казани нам показали действующую программу и реальную систему отбора ежегодного просмотра и отсева 6000 ребятишек! И это при том, что набор в спортивный интернат чуть больше ста юных спортсменов. Если честно, я в некотором шоке от увиденного, но это поможет нам выстроить собственную работу в клубе. Тренировочная база для ФК «Тотем» по Указу Президента России уже создаётся, дело за малым – внедрить этот бесценный опыт в повседневную работу с нашими воспитанниками».

Выслушав рассказ Сергея Владимировича о новых спортивных программах и методиках, захотелось подчеркнуть: как было бы прекрасно, если бы талантливые ребята в Красноярском крае могли обучаться по ним бесплатно! Для начала  реализовать это для детей из детских домов и школ-интернатов региона, потом постепенно увеличивать квоты… Сам Сергей Горбунов отмечает, что благодаря программе FIFA и руководству РФС Красноярский край в лице ФК «Тотем» стал участником значимого проекта. Действительно, это крайне важное событие, ведь от того как мы воспитаем детей, зависит, каким будет спортивное будущее у нашего региона и всей страны.

Андрей Думанский

 

При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

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МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

Россия приступила к подготовке ответных мер на пакет американских санкций, которые готовившаяся к уходу администрация Белого дома ввела в декабре 2016 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

//Политика

Порошенко обрадовался продлению Евросоюзом антироссийских санкций

Порошенко обрадовался продлению Евросоюзом антироссийских санкций

О том, что Европейский союз продлил действие ограничительных мер в отношении России еще на полгода, «Аргументы недели» сообщили ранее в среду. В МИД РФ, комментируя это решение, выразили свое сожаление.

//Политика

Польша и лежачие русские мертвецы

Польша и лежачие русские мертвецы

Известный американский телесериал «Ходячие мертвецы» выходит в мировой телепрокат вот уже 7 лет. По сюжету США захватывают толпы зомби – ходячих мертвецов. От них бегают несколько оставшихся живыми американцев. И так из года в год уже 7 лет.

//Непознанное

Британские СМИ рассказали о русском «лохнесском чудовище» (ФОТО)

Британские СМИ рассказали о русском «лохнесском чудовище» (ФОТО)

В озере Ханто, расположенном на территории входящего в состав РФ Ямало-Ненецкого автономного округа, обнаружена русская версия знаменитого лохнесского чудовища. Об этом сообщила британская пресса.

//Криминал

Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Вечером 20 июня на одной из улиц в городе Буденновск Ставропольского края к девушке подошел мужчина и неожиданно облил ее какой-то жидкостью. У девушки химические ожоги лица и руки.

//В мире

Генерал Франции летал на дачу на штурмовике

Генерал Франции летал на дачу на штурмовике

Заместителя командующего ВВС Ришара Ребула подозревают в использовании военной техники в личных целях. Предположительно, он летал на реактивном штурмовике на дачу в Провансе.

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