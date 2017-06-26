Женская сборная РФ по шахматам впервые выиграла командный чемпионат мира

В столице ХМАО проходит чемпионат мира по шахматам, где женская сборная РФ обеспечила себе первенство в командном зачете после того как россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с Анной Ушениной (Украина).

Таких высот женская сборная России по шахматам еще ни разу в истории не достигала. 26 июня в Ханты-Мансийске российская шахматистка Александра Костенюк сыграла вничью с украинской шахматисткой Анной Ушениной и обеспечила тем самым нашей женской сборной командное лидерство на турнире, сообщает ТАСС.

В данное время россиянка Екатерина Лагно проводит партию с украинкой Натальей Жуковой, а коллега россиянки по команде Валентина Гунина играет с украинской шахматисткой Инной Гапоненко. Не закончена партия и россиянки Ольги Гирей с Натальей Буксой (Украина).