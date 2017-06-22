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Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку

22 июня 2017, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку
Thepicturesonline.org

Словацкий форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса поставлен перед непростым выбором: продолжать спортивную карьеру или сберечь собственное здоровье. Дело в том, что у хоккеиста аллергия на экипировку.

По информации Sportsnet, Госса продолжительное время принимает сильнодействующие антигистаминные препараты, которые наносят вред его здоровью, поэтому он вынужден находиться под пристальным наблюдением врачей.

38-летний словак имеет действующий контракт с «ястребами» до 2021 года.

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