Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку

Словацкий форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса поставлен перед непростым выбором: продолжать спортивную карьеру или сберечь собственное здоровье. Дело в том, что у хоккеиста аллергия на экипировку.

По информации Sportsnet, Госса продолжительное время принимает сильнодействующие антигистаминные препараты, которые наносят вред его здоровью, поэтому он вынужден находиться под пристальным наблюдением врачей.

38-летний словак имеет действующий контракт с «ястребами» до 2021 года.