Почему Роналду не пришёл на пресс-конференцию после матча с Мексикой

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не пришел на обязательную пресс-конференцию по итогам матча Кубка конфедераций со командой Мексики. Он был назван лучшим игроком поединка и должен был ее посетить.

Криштиану Роналду вышел после матча с Мексикой (2:2) в микст-зону вместе с охранником. При этом он категорически отказался от комментариев и даже хотел "срезать" путь, выйдя через другую дверь, но его постигла неудача - она оказалась запертой. Роналду с застывшим лицом прошел мимо всех, не сказав ни слова, сообщает "Спорт Экспресс".

Как выяснилось, причиной того, что Роналду отсутствовал на пресс-конференции, стала травма колена. Как сообщили журналистам, португальцу обрабатывали ногу.