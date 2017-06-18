Боксер Сергей Ковалев: хочу реванша с Уордом

Ранее «Аргументы недели» сообщали о поединке российского боксера Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом. Бой остановили после того как россиянин получил случайный удар в пах и наш спортсмен проиграл.

Судьи присудили победу в поединке американскому спортсмену и Сергей Ковалев хочет реванша, пишут «Известия».

Российский боксер заявляет, что после удара в пах готов быль продолжать поединок и бой остановили напрасно. Ковалев готов выйти на ринг с Уордом в третий раз.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом в Лас-Вегасе был остановлен и Ковалев проиграл американцу техническим нокаутом. Наш спортсмен так и не смог вернуть себе титулы чемпиона мира по версиям ВБА, ВБО и ИБФ в весовой категории до 79,38 кг.