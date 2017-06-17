По факту коррупции в FIFA расследуются 25 дел

По словам генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера, прокуратура страны занимается расследованием 25 дел о коррупции на чемпионатах мира по футболу и FIFA.

Агентство Associated Press сообщает, что уголовные дела были возбуждены против бывшего главы FIFA Йозефа Блаттера, бывшего генерального секретаря FIFA Жерома Вальке и в отношении главы организационного комитета чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году Франца Беккенбауэра.

Генпрокурор Швейцарии был приглашен FIFA для расследования коррупционных дел в 2014 году, а сейчас занимается расследованием нарушений в конкурсах на право принятия ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов, передает РБК.