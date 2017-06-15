Российский боец ММА доставлен в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира

25-летний российский боец, чемпион Европы Гога Шаматава 15 июня должен был встретиться в бою за титул чемпиона мира с бразильцем Реймисон Бруно Соуза де Оливейра в Краснодаре на турнире PRIME SELECTION-2017. В день боя спортсмен был доставлен в реанимацию.

Промоутер Алексей Яценко подтвердил критическое состояние спортсмена: "Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы. Предварительно врачи ставят диагноз "Аэро медиастенум". Медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии."