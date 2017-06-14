В микроблоге «Халл Сити» в Twitter появилось видеообращение Леонида Слуцкого к болельщикам команды.

Видео сопровождается хэштегами «Русская революция» и «Добро пожаловать, Леонид». Обращаясь к поклонникам футбольного клуба, российский специалист на английском языке говорит, что очень рад своему назначению на пост главного тренера «Халл Сити». Также Слуцкий просит болельщиков поддержать игроков и выражает надежду на то, что команду ждет отличный сезон.

О том, что Леонид Слуцкий стал наставником клуба из второй по силе лиги Англии, «Аргументы недели» писали на прошлой неделе. Известно, что перед тем как возглавить команду, Слуцкий интенсивно занимался изучением английского языка.