Эксперт в суде подтвердил прием Поветкиным мельдония, но до введения запрета

В Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между Александром Поветкиным и Деонтеем Уайлдером с участием присяжных. В суде были заслушаны показания ученых, компетентных в вопросах выявления допинга.



Представители Поветкина ознакомили присяжных с мнением известного нидерландского исследователя Дауэ де Бура, которое подтверждает аргументы одного из адвокатов российского боксера Кента Яловитца. Он заявлял ранее, что доверитель употреблял мельдоний еще до того, как 1 января 2016 года вступил в силу обновленный список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В свою очередь адвокаты американского спортсмена настаивают, что Поветкин якобы принимал мельдоний незадолго до запланированного боя с Уайлдером, ссылаясь на авторитетное мнение американских экспертов - Энтони Бутча и Даниэля Эйхнера.

Промоутерская компания американского боксера добивается через суд от агентов Поветкина выплаты порядка $5 млн за сорванный поединок. Поветкин и промоутерская компания "Мир бокса" подали ответный иск, потребовав от Уайлдера и DiBella Entertainment Inc $34,5 млн за ущерб репутации и срыв боя.





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