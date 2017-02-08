Сборная России завершила выступление на Универсиаде с рекордным числом медалей

Сборная России на зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате финишировала на первом месте в общекомандном зачёте.

Благодаря победе российских спортсменов в финале хоккейного турнира, в котором был разыгран последний комплект медалей Универсиады, в итоговой копилке сборной оказалась 71 награда (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). Таким образом, россияне обновили рекорд турнира по количеству завоёванных медалей.

Ближайший соперник нашей команды в общекомандном зачёте, сборная Казахстана, завоевала на домашнем турнире 36 медалей (11, 8, 17), а третьими финишировали спортсмены из Южной Кореи с 21 наградой (11,5,5).

Читайте также:

Российский судья погиб под лавиной во время Универсиады в Алма-Ате