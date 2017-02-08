IBU отобрал у Тюмени чемпионат мира по биатлону – СМИ
8 февраля 2017, 16:16 [ «АН-онлайн» ]
Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. О решении Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила сегодня немецкая пресса.
Официального подтверждения данной информации от IBU пока не поступало. В российском союзе биатлонистов журналистам заявили о том, что вопрос о переносе турнира из РФ в другую страну все еще рассматривается.
Напомним, в конце декабря прошлого года 29 отечественных биатлонистов были обвинены в употреблении допинга. Вслед за этим последовало расследование. В настоящее время оно продолжается в отношении семи спортсменов, остальные ранее были признаны IBU «чистыми».
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