IBU отобрал у Тюмени чемпионат мира по биатлону – СМИ

Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. О решении Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила сегодня немецкая пресса.

Официального подтверждения данной информации от IBU пока не поступало. В российском союзе биатлонистов журналистам заявили о том, что вопрос о переносе турнира из РФ в другую страну все еще рассматривается.

Напомним, в конце декабря прошлого года 29 отечественных биатлонистов были обвинены в употреблении допинга. Вслед за этим последовало расследование. В настоящее время оно продолжается в отношении семи спортсменов, остальные ранее были признаны IBU «чистыми».

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