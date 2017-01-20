МОК: Мутко ошибается по поводу способа передачи ДНК

Мнение министра спорта России, что мужские ДНК сохраняются в допинг-пробах женщин после секса, ошибочно, уверен профессор Арне Юнгквист - член медкомиссии Международного олимпийского комитета.

Ранее WADA заявила об очередных махинациях с пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи, которые вскрылись после обнаружения мужских ДНК в пробах двух российских хоккеисток. Виталий Мутко ответил, что такое было возможно в течение пяти суток после их секса с мужчинами. Однако медик МОК возразил, что вопреки расхожему мнению, ДНК слишком индивидуальный элемент клетки, и поделиться им в результате сексуального контакта просто невозможно. А значит, причины обнаружения ДНК мужчин в пробах российских спортсменок связаны совсем с другими причинами.

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