Права россиян ограничат ради безопасности футбольных матчей

Кубок конфедераций по футболу в текущем и Чемпионат мира в следующем годах пройдет в России с беспрецедентными мерами безопасности. Указ президента России о них опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Проведение столь крупных соревнований с чрезмерно активными болельщиками потребует даже внесения изменений в законодательство. В частности, будет ужесточен миграционный контроль на период с 1 июня по 12 июля текущего года в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. В течение трех дней гости этих городов будут обязаны в течение трех дней подать документы в органы МВД по месту жительства. Если только это не их собственное жилье или гостиницы, турбазы, больницы и другие учреждения, самостоятельно регистрирующие постояльцев. Иностранцам вообще предстоит попытаться встать на учет в течение трех суток с момента приезда, что будет явно непросто.

В указанные города ограничат въезд пассажирских автобусов (кроме регулярных рейсовых), а оснащенным системой спутниковой навигации предстоит сообщать в МВД заранее о своем прибытии. Властям городов, где проводятся матчи, будет рекомендовано ограничить продажу алкоголя, как минимум, в розницу. В некоторых местах массового скопления людей она будет отменена совсем. И напоследок, будут изменены границы контролируемых и запретных зон, где исключат бесконтрольное пребывание людей или автомобилей без постоянного или разового доступа.

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