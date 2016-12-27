Свердловский студент установил новый мировой рекорд

В ходе Кубка Европы по жиму штанги лежа, который прошел 17 декабря в Суворовском училище, Алексей Маклаков, 23-летний аспирант первого года обучения факультета геологии и геофизики, занял первое место в абсолютной весовой категории, установив новый мировой рекорд с результатом 175 кг.

В интервью порталу veved.ru Алексей рассказал, что он занимается пауэрлифтингом пять лет – с момента поступления в УГГУ. По его словам, в апреле он намерен принять участие в отборочном турнире Чемпионата Европы, который состоится в уральской столице. В случае, если квалификация будет пройдена, екатеринбуржец поедет на мировые соревнования в Калифорнию, которые состоятся в июле этого года.