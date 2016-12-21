Биатлонисты ряда стран объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени

Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о своем намерении бойкотировать восьмой этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени.

Норвежская сторона призвала Международный союз биатлонистов принять немедленные меры в отношении российской сборной на фоне допинговых скандалов. Россия должна быть немедленно лишена соревнований, а российские спортсмены - дисквалифицированы, в противном случае сборная Норвегии будет бойкотировать этап. Решение норвежцев поддержали сборные Чехии и Великобритании.

Как отмечает FasterSkier, в Союзе биатлонистов Великобритании единогласно проголосовали за бойкотирование соревнований в Тюмени.

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