В 70-летний юбилей свердловского хоккея на лед выйдет правительство региона

70-летие отечественного и свердловского хоккея отметят в Екатеринбурге матчем между командами Правительства Свердловской области и командой ветеранов "Автомобилиста". Игра пройдет 22 декабря 2016 года в 19.00 в КРК "Уралец". Ровно 70 лет назад в этот день состоялся первый в истории нашей страны матч по хоккею с шайбой между командами "ЦДКА" Москва (ныне - ЦСКА) и "ОДО" (Свердловск).

Прямо перед матчем состоится торжественное награждение победителей детского турнира «Кубок Федерации хоккея Свердловской области», который также пройдет в этот день на площадке КРК «Уралец».

Кроме самого матча зрителей ждет яркое мастер-шоу, — командам будет предложено пять испытаний: броски на точность и дальность, буллиты и командные эстафеты на скорость.

Традиционно капитаном команды власти выступит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Кроме того, на лед выйдут заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин — всего же команда Правительства Свердловской области будет стоять из 22 человек. Кроме того, в составе команды выйдут пять действующих хоккеистов «Автомобилиста»: Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Артем Гареев, Дмитрий Мегалинский и Егор Журавлев.

Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лед выведет участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призер чемпионата СССР Виктор Кутергин, вместе с ним на лед выйдут и другие прославленные ветераны — обладатель Кубка мира среди ветеранов, победитель и призер Чемпионата России, победитель Евролиги, начальник команды «Автомобилист» Дмитрий Попов (9 сезонов за Автомобилист, 125 шайб), мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира среди ветеранов Игорь Лукиянов (12 сезонов за Автомобилист, 115 шайб), Олег Симаков (7 сезонов за Автомобилист, 96 шайб) и Леонид Баулов (9 сезонов за Автомобилист, 188 шайб). Интересно, что ворота будет защищать обладатель Кубка Гагарина 2011/2012, серебряный призер чемпионата России 2013/2014, ассистент генерального менеджера «Автомобилиста» Алексей Волков. В составе ветеранов выйдет пятерка хоккеистов команды «Авто», одержавших победу в Финале Ночной хоккейной лиги в 2016 году.

После матча состоится награждение, в рамках которого сразу два ветерана хоккея Свердловской области получат награды Министерства спорта Российской Федерации. Вход на матч свободный.