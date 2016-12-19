Товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Сербии прошел в Харькове и закончился счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Матч станет для Украины очень дорогим: ей придется выплатить 56 тысяч евро штрафа.

Украинская федерация футбола оштрафована FIFA за"кричалки", которые использовали украинские болельщики, чтобы поддержать своих футболистов, передает RT.

Лозунги, которые выкрикивали футбольные фанаты Украины, имели нацисткое содержание. Размер штрафа - 60 тыс. швейцарских франков (это около 56 тысяч евро). Упомянутый матч состоялся 15 ноября 2016 года.

Надо сказать, что FIFA в этом сезоне оштрафовала не только украинскую федерацию, различные штрафы заплатили футбольные ассоциации Великобритании, Шотландии, Уэльса, Ирландии, Чили, Румынии, Гондураса, Греции, Польши, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Панамы, Мексики, Венесуэлы и Соломоновых островов.