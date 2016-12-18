Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO

На счету боксера Александра Усика (Украина) 11 побед и ни одного поражения. Бой с южноафриканским боксером Тхабисо Мчуну Усик выиграл нокаутом в девятом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO .

Поединок Усика и Тхабисо Мчуну прошел накануне в Инглвуде (США, штат Калифорния). За девять раундов боец из ЮАР дважды побывал в нокдауне и в девятом раунде был отправлен соперником в нокаут. Усик выиграл нокаутом десять поединков из одиннадцати.

Александр Усик –чемпион ОИ-2012, в любительском боксе выиграл все титулы и в 2013 году пришел в профессиональный бокс. Промоутеры Усика – компания братьев Кличко.