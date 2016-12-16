Анна Погорилая: Олимпийской чемпионкой стать не мечтаю

Финал одиночных соревнований Гран-при по фигурному катанию среди женщин, который недавно завершился во французском Марселе, превратился, по-существу, в открытый чемпионат России. Среди шести участниц на старт вышло аж четыре российские спортсменки: Евгения МЕДВЕДЕВА, Анна ПОГОРИЛАЯ, Мария СОТСКОВА и Елена РАДИОНОВА.

Победительницей стала действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Третьим призером стала Анна Погорилая.

Кстати, Анна совсем недавно выиграла один из этапов Гран-при – московский. В рамках проекта «Аргументы спорта»/«Спорт-эксперт» обозреватели «АН» пообщались с Анной.





ДАЛЕКО ВПЕРЕД НЕ ЗАГАДЫВАЮ

- Анна, вы прогрессируете из сезона в сезон. В прошлом, 2015-ом году добились первой заметной награды – стали призером первенства Европы.

- Очень хорошо помню те соревнования. Было особенно приятно потому, что на пьедестале тогда стояли только российские фигуристки. Тогда на первом месте была Елизавета Туктамышева, на втором Елена Радионова…

- А на третьем «устроились» вы. В начале нынешнего года вы повторили свой успех на первенстве континента, а также стали бронзовым призером чемпионата мира.

- Приятно сознавать, что двигаешься вперед. Но тот сезон считается уже прошедшим, а уже, в нынешнем и в финал Гран-при попала , и призером на этом турнире впервые стала.

- А что помешало стать призером чемпионата мира в том же 2015-ом?

- Во время подготовки к турниру получила травму. Как выяснилось позже – довольно серьезную. Готовилась, можно сказать, не совсем полноценно.

- После такого прогресса в результатах теперь, наверное, вы мечтаете попасть на зимнюю Олимпиаду, и успешно выступить там?

- А вот и не угадали! Я ни мечтаю о таких высоких материях. Более того – ни перед каким стартом не люблю загадывать, как выступлю. Просто готовлюсь к соревнованиям, и стараюсь сконцентрироваться именно на предстоящем старте.

- То есть глобальной цели добиться крупного успеха в спортивной карьере у вас нет?

- Да нет у меня такой мечты! Многие спортсмены, в том числе фигуристы, мечтают о том, что надо обязательно выиграть зимние Олимпийские игры. Я – нет.

- Это как-то необычно для профессионального спортсмена высокого уровня!

- Но это так. Но надо все прояснить. Я не ставлю перед собой задачу, и не говорю, что хочу выиграть Олимпиаду. Но это не значит, что не хочу. Просто не ставлю такой цели. Понимаете разницу? Просто иду – шаг за шагом. И если все получится – будет прекрасно. Вообще я стараюсь забывать о своих предыдущих победах. Стараюсь думать только о предстоящем старте. К примеру, накануне финала Гран-при, я и не думала о чемпионате России.





ОСТРАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕНЯ ТОЛЬКО МОТИВИРУЕТ

- Но сейчас-то вы уже всеми мыслями в чемпионате России?

- Понимаете, сейчас, у нас в России в женском одиночном катании очень острая, даже можно сказать – жесткая конкуренция. По регламенту, в финал Гран-при могут попасть из шести участников сразу шесть из одной страны, и мы были к этому очень близки. А на первенство континента и чемпионат мира от страны могут выйти на старт только по три участницы. И на эти три заветные места в отечественном женском одиночном катании претендуют не три,и не четыре, а значительно больше спортсменок.

- Наверное, даже по две фигуристки на одно место.

- В России сейчас подъем женского одиночного фигурного катания. Поэтому, возможно, вы и правы.

- В прошлом сезоне две олимпийские чемпионки: Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не сумели попасть в сборную команду страны и выступать на первенства континента и планеты. Как вы относитесь к этой очень сильной и жесткой конкуренции?

- Да, конкуренция очень и очень жесткая. Но лично меня это только мотивирует.

- Тренер разве мало мотивирует?

- Тренер мне мотивацию только добавляет!

- Скажите, а вам не приходило в голову , что если бы выступали, предположим на десять-пятнадцать лет раньше, то были в нашей стране первым номером, и почти без конкуренции?

- А как же наша замечательная фигуристка Ирина Слуцкая? Да и честно говоря, никогда об этом не думала. Я уже говорила, что мне конкуренция придает мотивацию. Заставляет упорнее тренироваться, делать свои программы лучше и интереснее. Находить новые решения.



УРОК УЗБЕКСКОГО

- В нынешнем сезоне вы поставили новую короткую программу – «танго» под музыку из фильма «Запах женщины». Причем вам активно помогал Миша Джи из Узбекистана. Можно поподробнее рассказать об этом.

-Новую короткую программу мне действительно ставил Миша Джи. Я очень хотела чего-то нового, чего-то необычного. Увидела, как он работает. Подумала : «Почему бы это фигуристу не поставить мне короткую программу»? Загорелась этой идеей, и решила – буду готовить программу именно у Миши Джи. Он – удивительный человек. Все началось с того, что мой тренер Анна Владимировна Царева показала выступления Миши Джи всей нашей группе и сказала: вот как надо кататься. После этого я и запомнила Мишу Джи. Мы пересекались часто на разных соревнованиях.. Потом случайно узнала, что он сам себе ставит программы.

- Однако пока на крупных турнирах Миша Джи звезд с неба не хватал…

- Да. Вы правы. В активе Миши Джи пока супер побед нет. Он выступает в одиночном разряде, за Узбекистан, двукратный вице-чемпион Кубка Азии- (2011и 2013 годов), трёхкратный чемпион Узбекистана, участник Олимпийских игр в Сочи.

- Если мы не ошибаемся: он родился в Москве…

- Это правда. Но вообще его судьба очень интересна. И оригинальна. Вместе с родителями переехал в Китай. Отец Миши родился в Китае. Там родители стали работать тренерами. Позже семья переехала в США. И в Америке одним из его тренеров стал Фрэнк Кэрролл, тренер олимпийского чемпиона Эвана Лайсачека. Повторюсь: Миша Джи очень и очень хорошо подходит к своей работе. Меня впечатлила его энергетика. Поначалу я сомневалась ,но в конце концов решила, что буду ставить программу у Миши.

- Нам известно, что на сборе в эстонском Тарту с группой тренера Алексея Мишина Миша Джи занимался постановкой программ для нескольких российских фигуристов, среди которых были Александр Петров и Артур Дмитриев. И еще Миша Джи работал над дорожкой шагов с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Так, что опыт у него есть. А что в его работе больше всего произвело впечатление на вас?

- Миша – очень ответственный. Кстати, он помогал ещё и китайским фигуристам – олимпийским чемпионам Сю Шень и Хунбо Чжао. Стиль Миши Джи – уникальный. Он просто завораживает! В конце апреля мы с моим наставником поехали в Лос-Анджелес к Мише Джи. Кроме вышеперечисленного, Миша прекрасно разбирается в хореографии, очень одарен артистически, силен в современных и классических танцах. Так, как он работает, многие просто не умеют. Я попробовала повторить все, что делает Миша Джи. И многое не смогла повторить. Я много работала над прыжковой техникой, что бы в этом сезоне быть стабильнее. Мне кажется, стала более раскрепощенной.

- А что с музыкой?

- К музыке мы совместными усилиями пришли. На мой взгляд, придумали интересную концовку программы. Было восемь вариантов музыки. Миша постоянно её переделывал. То одно ему не нравилось, то – другое.

- Как вы на это реагировали?

- В музыкальные детали, я почти «не лезла». Миша Джи сам «резал» музыку, и все подгонял по мельчайшим деталям. Потом услышала, что он даже консультировался с композитором. И кое-что, какие-то детали подстраивал.

- Может быть, он еще и с костюмами помогал?

- Отчасти. Я ему просто присылала эскизы. Миша Джи по своему видит меня, да, и вообще всю мою программу. Была даже идея переделать весь костюм. Все перешить. Но, в итоге, не стали.

- На этом ваши отношения не закончились. Насколько мы знаем, вы дружите и поддерживаете друг друга на соревнованиях.

- Да, мы познакомились два года назад в Москве на этапе Гран-при Cup of Russia. И с тех пор дружим.

- Кроме Миши, у вас есть еще друзья в мире фигурного катания?

- Я дружу с несколькими спортсменами. Расскажу один интересный случай, который произошел на последнем чемпионате мира. Накануне произвольной программой я сидела и из-за «нервяка» качалась на стуле. Чуть этот самый стул не сломала. И меня успокоили двое. Года Буткуте, литовская «парница», очень веселый и позитивный человечек. И Миша Джи. Когда пошла за второй чашкой кофе, то именно он меня остановил и сказал, что больше кофе мне не надо!

- Если короткую программу вам «сделал» Миша Джи, то произвольную, насколько нам известно, «складывал» Николай Морозов. Как шла работа с произвольной программой?

- Мой тренер Анна Царева прислала несколько вариантов музыки. Мы с моей мамой послушали. Один вариант нам понравился. И потом оказалось, что Анна Владимировна тоже хотела выбрать именно эту музыку. Кое-что дополнил Николай Морозов. В итоге получилась хорошая постановка.

- А кто на вас оказал наибольшее влияние? И кто вам больше всего нравится из фигуристок?

- Влияния, пожалуй, никто очень сильного и не оказал! Надеюсь, что я сама по себе – индивидуальность. Вернее, у многих людей я что-то взяла, и добавила свое. А больше всех нравится, наверное, итальянка Каролина Костнер.

- Как вы относитесь к стартовому номеру? Например, очень многие фигуристы не любят последний номер. Считается, что можно перегореть.

- С последним стартовым номером у меня по-разному бывает. Однажды на турнире Гран-при «Скейт Канада» все было просто супер. Но все же мне все-таки кажется – от самого номера мало что зависит.





Я ЕСТЬ И ЭТО УЖЕ ХОРОШО!

- На протяжении карьеры у вас один и тот же тренер. Нетипично для фигурного катания, когда многие спортсмены переходят от одного наставника к другому…

- У меня тоже был момент, когда я хотела уйти от Анны Владимировны. Но в последнее время я стала больше ценить, что мне подсказывает тренер, и она стала больше ко мне прислушиваться. Но на льду всегда так: Царева сказала – я сделала. А после тренировки, если считаю, что нужно поделиться своим мнением, то сделаю это.

- Ваши родители имеют отношение к спорту?

- Абсолютно – нет. Папа – инженер по компьютерам, мама – биофизик. Старший брат, он на три года старше, занимается спортом. Многими видами увлекался, сейчас занят скалолазанием.

- Как любите одеваться?

- Предпочитаю одеваться, так как мне удобно. Нравятся высокие каблуки. Мне кажется, что они помогают держать образ!

- После чемпионата мира вы стали очень популярной. Вам важно, что о вас пишут в соцсетях? Иногда можно найти о вас высказывания, типа: «Погорилая – самая сексуальная фигуристка!».

- Зрительская любовь бывает разная. Стараюсь спокойно реагировать на всю критику. Иной раз болельщиков одолевают эмоции. Поэтому я все-таки доверяю больше наставникам и профессионалам.

- Мы слышали, что вы пробовали себя в роли манекенщицы.

- Это больше преувеличение. Но я себя комфортно чувствовала себя на подиуме. Вообще мне нравится мода. Новые люди, новые общения. Это очень интересно. Но все это как хобби. Особенно нравится процесс перевоплощения. Ты сидишь, тебя красят, причесывают, и ты становишься нереально красивой.

- А если сделать это профессией?

- Наверное, мне придется к этому привыкать. Пока не думала об этом.

- Вы учитесь?

- Да, на втором курсе РГУФКа.

- Учеба, фигурное катание а какие-то серьезные увлечения в свободное время есть?

- У меня мало свободного времени. Поэтому и постоянных серьезных увлечений нет. Зато у меня есть собака.

- Какой породы?

- Английский сеттер. Она очень быстро бегает и вертится.

- Выходит, что гуляние с собакой превращается в дополнительную тренировку?

- Можно и так сказать.

- Однажды вы сказали, что в фигурном катании взрослеют рано.

- Я и до сих пор так считаю.

- Именно поэтому вы рассказывали, что находите общий язык чаще не со своими сверстницами, а с тридцатилетними? У вас с ними больше общих интересов?

- Действительно, с более старшими людьми у меня есть много общих тем для разговоров. Но мне вообще нравиться общение. Нравиться сама жизнь. И я рада, что я живу, что я есть. Это уже очень здорово!



Портрет от «Аргументов Недели»

Анна ПОГОРИЛАЯ

Родилась 10 апреля 1998 года в Москве.

Фигуристка. Специализация - женское одиночное катание.

Бронзовый призёр чемпионата мира-2016 . Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы: 2015 и 2016 годов.

Бронзовый призер финала Гран-при сезона 2016/2017.

Третий призер чемпионата России сезона 2015/2016. Третий призер чемпионата мира среди юниорок-2013.

Мастер спорта России международного класса.

По состоянию на декабрь 2016 года Погорилая занимает 3-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Воспитанница московской школы фигурного катания Самбо-70 отделение «Хрустальный», которая ранее называлась СДЮСШОР-37.

Тренер - Анна Царева; хореограф - Николай Морозов.





Читайте также:

Другие новости спорта

См. все новости дня