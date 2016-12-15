Глава союза биатлонистов не знает фамилий пойманных на допинге россиян

Новость об обнаружении в пробах российских биатлонистов допинга прокомментировал руководитель союза биатлонистов РФ Александр Кравцов.

В интервью ТАСС Кравцов сказал, что не знает, о каких спортсменах идет речь. По словам главы федерации, Международный союз биатлонистов (IBU) пока не связывался с ним по данному вопросу.

Ранее в четверг СМИ сообщили о заявлении президента IBU Андерса Бессеберга, который рассказал, что 31 российский биатлонист уличен в употреблении запрещенных веществ. Среди них как спортсмены, уже прекратившие выступления, так и ныне действующие. Их судьба должна решиться в течение недели.

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