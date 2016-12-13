41-летняя гимнастка из Узбекистана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная спортсменка в истории, выступившая на семи Олимпиадах. Сейчас спортсменка готовится к Чемпионату мира в Монреале в 2017 году.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро 41-летняя Чусовитина стала также самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах. Тогда спортсменка заняла 7 место в опорном прыжке.

Спортивная карьера Оксаны Чусовитиной началась в 1991 году, тогда гимнастка в составе сборной СССР выиграла 2 золотые и 1 серебряную награду. Спортсменка является трехкратной чемпионкой мира, обладательницей четырех серебряных и четырех бронзовых наград мировых первенств.













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