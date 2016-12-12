ВОА призвала не допускать на ОИ тех атлетов, что были замешаны в допинговом скандале

Спортсмены, уличенные в приеме запрещенных препаратов, не должны допускаться к участию в Олимпиадах и крупных чемпионатах. Так считают в международной ассоциации спортсменов-олимпийцев (ВОА).

Заявление ВОА 12 декабря появилось на сайте организации. Олимпийцы фактически предлагают пожизненно дисквалифицировать тех атлетов, что были замешаны в допинговом скандале, передает ТАСС.

В организации отмечают, что данная позиция пожизненной дисквалификации для тех, кто попался на приеме допинга, солидарна с позицией ВАДА и МОК.

В ВОА также считают, что системы тестирования на допинг и наказание за прием недозволенных препараторов не должны зависеть ни от спортивных организаций, ни от государственных ведомств.

Напомним, 9 декабря ВАДА представило доклад, согласно которому более тысячи известных российских атлетов принимали допинг.