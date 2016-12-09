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Андрей Сильнов готовится к рекордному прыжку

9 декабря 2016, 13:40 [«АН-онлайн», Олег ГОВОРОВ, Александр ЛЮБИМОВ ]

Андрей Сильнов готовится к рекордному прыжку
Фото: globallookpress.com

9 декабря состоятся выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это знаменательное событие. Ведь отечественная «королева спорта» до сих пор находится в изоляции по решению Международного олимпийского комитета (МОК) и согласно докладу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Любопытно, что эти самые выборы состоятся в тот же день, когда очередную часть своего доклада озвучит печально известный для России член WADA Макларрен. Есть в этом какой- то вызов.

За пост президента поборются четыре кандидата: действующий президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту-2008 Андрей Сильнов и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева

По данным наших источников Елена Исинбаева снимет свою кандидатуру. По имеющейся информации Исинбаева станет вице - президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, на днях Исинбаева возглавила комиссию спортсменов ОКР. Как констатирует Клуб Истории и Статистики (КИС) в разных национальных олимпийских комитетах руководители комиссий спортсменов становились вице – президентами.

В преддверии выборов президента ВФЛА «АН» пообщались с одним из кандидатов на пост президента олимпийским чемпионом-2008 в прыжках в высоту Андреем СИЛЬНОВЫМ

НАДО ВЕСТИ ДИАЛОГ, А НЕ ПРЯТАТЬСЯ В КУСТАХ И ВСЁ ЗАМАЛЧИВАТЬ! 

– Андрей, вы действующий спортсмен. Олимпийский чемпион и чемпион Европы. Почему решили баллотироваться в президенты Всероссийской федерацию легкой атлетики? 

– Пришло время восстановить престиж Всероссийской федерации легкой атлетики на мировой арене. 

– План работы есть?

– Конечно. Есть и команда единомышленников.

– Не боитесь соперников, в числе которых нынешний президент федерации и такая великая спортсменка, как Елена Исинбаева? 

– Нет, не боюсь. Надо просто правильно построить работу. Есть отличная русская поговорка: «Волков бояться – в лес не ходить!». Считаю, что лучше попробовать и проиграть, чем сразу сдаться. И еще есть информация, что Исинбаева может снять свою кандидатуру. 

- Да, у журналистов «АН» тоже есть такая информация. В своих интервью вы неоднократно рассказывали, что во время летних событий 2016 года, когда решался вопрос по поводу участия в Олимпиаде, спортсмены не чувствовали поддержки со стороны руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. 

– Могу это еще раз повторить. Никакой поддержки, от руководства ни я, ни мои коллеги не видели. Мы были, если можно так выразиться, с завязанными глазами. Все тренировались до последнего. И все были в неведении: допустят легкоатлетов или не допустят. Иногда нас успокаивали самыми общими словами: «Все будет хорошо…». 

– Как по-вашему надо было действовать? 

– Считаю, что надо строить диалог. Всегда, а не только в том случае. И говорить с людьми, в данном случае со спортсменами, откровенно. Нельзя, как страус, зарыться в песок и только скрывать проблемы. Поэтому у большинства атлетов сложилось впечатление, что нынешнее руководство ВФЛА ничего не делало, что бы мы поехали в Рио. Руководитель, в данном случае глава ВФЛА, обязан иметь тесный контакт с теми людьми, с которыми работает. А такого контакта ни я, ни мои коллеги-спортсмены, ни их наставники не видели.

– Вы намекает, что свой самый главный старт руководители федерации проиграли?

– Да. В бизнесе есть понятие кризисный менеджер. Нынешний президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин таковым и считался. Может быть, ему не хватило опыта чисто легкоатлетического. Но у генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова этого опыта-то предостаточно! К великому сожалению, добиться желаемого не только для атлетов, но и для всей российской легкоатлетической общественности им не удалось. 

ВЫБЕРУТ ПРЕЗИДЕНТОМ – ЗАКОНЧУ ВЫСТУПАТЬ

– Собираясь баллотироваться на пост президента ВФЛА, представляете, какая ждет работа в случае победы? Если перевести на прыжки в высоту, то придется, особенно в нынешней ситуации, обновлять мировые рекорды. 

– Прекрасно себе это представляю. Я – спортсмен и привык побеждать.

В нынешнем сезоне претендовал на место в олимпийской сборной. Без всякого бахвальства считаю, что по достигнутым результатам вполне мог побороться за медаль в Рио.

– Это так. В нынешнем сезоне вы прыгнули на 234 см, а медаль в Рио можно было завоевать и с результатом 233. 

– Вот поэтому я и попытаюсь сделать все возможное, чтобы в будущем российские легкоатлеты не оказались в роли пассивных зрителей. В случае, если меня выберут президентом ВФЛА, то 9 декабря 2016 года будет днем завершения моих выступлений в большом спорте. Находиться на таком посту, нормально работать и одновременно тренироваться невозможно. 

– Говорят, что у вас нет опыта административной работы. Что вы можете ответить на это?

– Закончил Южно-российский государственный университет по специальности «прикладная информатика в сфере сервиса». В том же учебном заведении закончил еще и аспирантуру. Потом закончил Дипломатическую академию в Москве по направлению «международные отношения». Квалификация - магистр. 

В настоящее преподаю в том же университете. Руковожу кафедрой физкультуры. Кроме того, последние два года я еще депутат в Законодательном собрании Ростовской области. Моего родного края.

– Кстати, когда приезжаете в родные места, наведываетесь к своему первому наставнику? 

– Обязательно. Мой первый тренер Сергей Иванович Старых. Он мне до сих пор помогает.

МАССАЖ ДЕЛАЛ САМОМУ ВАСИЛИЮ АЛЕКСЕЕВУ 

– В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 15 имени Василия Алексеева города Шахты в почете многие виды спорта: велоспорт, греко-римская борьба, триатлон, шахматы, шашки, легкая атлетика. Но в первую очередь она знаменита достижениями своих тяжелоатлетов. Почему в городе, который может по количеству олимпийских чемпионов может войти в Книгу рекордов Гиннеса и где в фаворе тяжелая атлетика, вы выбрали легкую?

– За редким исключением, штангисты коренастые люди, и невысокого роста. У меня же рост – 198 см. Да, и руки не короткие. Такими длинными рычагами намного сложнее поднимать штангу. Хотя на тренировки со штангой занимался.

– Вы же с Алексеевым встречались несколько раз.

– Да. Увидел впервые Алексеева, когда у нас в театре «Пласт» отмечали его 60-летие. Он проходил мимо меня. Вот это человек! Глыба! Человек – гора, сколько побед стране принес, сколько рекордов установил.

Познакомиться с ним удалось только в 2006-ом. Тогда я победил на чемпионате Европы. Василий Иванович пригласил домой, показал свои тренажеры, рассказал о специфике своих тренировок. Потом бывал у него на даче. Кстати Василий Иванович посоветовал мне определенные упражнения … для прыжков в высоту. 

– Правда , что вы делали ему массаж? 

– Было дело. Когда Алексеев улетал на операцию в Германию, я его провожал до самолета. Сказал: «Василий Иванович, я вас проводил – я вас и встречу». Но во время очередных сборов сообщили, что его не стало. У меня был шок. 

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ – ЭТО ВЗРЫВ, ЗАТЕМ ПОЛЕТ И ПОТОМ ТИШИНА 

– Как олимпийский чемпион в нескольких словах объясните, что такое прыжки в высоту? 

– Если совсем кратко: взрыв, полет, тишина. 

– А чуть подробнее? 

– Надо быстро сконцентрироваться, своего рода «взорваться», взлететь над планкой. Потом нужно успокоиться и должна наступить тишина. После этого идешь готовиться к следующему прыжку. 

– Сколько может быть таких взрывов? Ведь эмоционально невозможно постоянно взрываться? 

– У каждого высотника все происходит по - своему. У кого это три – четыре попытки, и они все решающие. Кое-кто частит. Как говорится стреляет мелким калибром. Но обычно, чем больше прыжков, тем слабее КПД. Усталость дает себя знать. Но у меня лично была счастливая цифра – восемь. Именно восьмой прыжок часто был победным. 

– Почему в прыжках в высоту ни один олимпийский чемпион не повторил свой успех? Кстати, и на первенствах континента ни один победитель не сумел выиграть дважды. 

– Интересный вопрос. Точно не скажешь. Прыжки в высоту – это очень своеобразный вид спорта. Он влечет за собой преодоление препятствий, постоянное преодоление препятствий. Причем не вперед, а вверх. И еще дисциплина очень эмоциональная и энергозатратная. В тех же прыжках с шестом есть дополнительный рычаг в виде шеста. А у нас нет.

– Какова роль в ваших успехах двух наставников: Старых и Загорулько? 

– Сергей Иванович Старых заново научил меня бегать, ходить, правильно тренироваться, дал нужные упражнения со штангой. Что же касается Евгения Петровича Загорулько… Понимаете машина может быть прекрасно собранная, хорошо ездить. Но чтобы довести ее до ума, нужен форсаж. Пожалуй Загорулько придал именно форсаж . Эти два человека для меня как одно целое… 

ОБНИМАЛСЯ С ЦАРСТВЕННЫМИ ОСОБАМИ 

– Перед летними Олимпийскими играми в Пекине вы поначалу не попали в команду. Но после соревнований в столице Великобритании по личному ходатайству тогдашнего президента ОКР Леонида Тягачева вас внесли в состав сборной. Ситуация была неоднозначная. Хорошо, что взяли золото. 

– На чемпионате России занял четвертое место. Но понимал, что готов на более высокий результат. Мог прыгнуть гораздо лучше, но не получилось. Может это был чисто психологический фактор. Меня отправили на соревнования в Великобританию и там я показываю лучший результат сезона в мире – 2 м 37 см. Тогда и подумал: наконец-то «прорвало». Я был на правильном пути. Об участии в Летних Олимпийских играх не думал. Считал так: поеду – хорошо, нет – жизнь на этом не заканчивается. Взяли. И я не подвел. 

– На самой Олимпиаде в Пекине после прыжка ан 236 см, вы были, скажет так в «засаде»… 

– Во время состязаний почти не волновался. Считал, что если прыгну, как в Лондоне на 237см, то точно буду призером. С первой попытки беру 236.. Мои соперники не сумели эту высоту взять и начали поднимать планку выше Вот ту-то я и понервничал. Но соперники эти высоты не берут, и я становлюсь олимпийским чемпионом. Тут наступило некоторое эмоциональное опустошение. Это еще одна причина, что не сумел прыгнуть на 242 см. 

– На Олимпиаде вам доверили нести знамя на закрытии. 

– Для меня это была огромная честь. 

– А потом в Кремле доверили произносить речь от олимпийцев. Это было коллегиальное решение?

– Это было решение Олимпийского комитета России. После речи от нашей команды вручал тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву олимпийскую символику. 

– Слышали, что и с царственными особами обнимались? 

– Да, было дело. На ежегодном легкоатлетическом награждении в Монако несколько раз общался с князем Монако. Очень приятный человек. И ходит без охраны.

НЕ БУДЬ ТРАВМ, ВЫИГРАЛ БЫ НА ОЛИМПИАДЕ В ЛОНДОНЕ 

– Прыжки в высоту травмоопасный вид? 

– Да. Очень. У меня было три операции. На Олимпиаду 2012 года в Лондон поехал с травмой. Во время соревнований она меня страшно донимала. Никак не мог отключиться. 

– Чемпионом тогдагстал Иван Ухов. Расскажите о легендарной майке, которую вы ему передали.

– Я взял начальную высоту – 225 см. Но 229 уже не вышло – боль была очень сильная. А вот Ваня легко ее берет, затем преодолевает высоту 233 см. После этого рубежа вылетело сразу несколько спортсменов. Остались Ухов и американец. Ваня, когда прыгает, после этого почти всегда бросает майку на скамейку. Когда в очередной раз подошла его очередь прыгать, он подходит к скамейке, а майки нет. Ищет, но не может найти. Как сквозь землю провалилась. 

- Александр Шустов говорил мне, что у него есть подозрение, что это было сделано специально. И подозревает одного человека. 

- Не буду столь категоричен. Когда понял, что Ивану не в чем прыгать, то предложил свою майку. 

- А как же быть с номерами? 

- Мой отодрали, а номер Вани содрали с его сумки и на чемпионскую майку приклеили. Вот так майка оказалась счастливой. Вначале для меня в Пекине, а потом для Вани Ухова в Лондоне. Так она и стала дважды олимпийской. 

– Ее надо теперь передавать как эстафету, будущим нашим высотникам. Кстати, если бы не травма, то... 

– Это не мои слова. Так считает мой тренер Евгений Петрович Загорулько – однозначно в Лондоне выиграл. Но если бы да кабы… 

НОГА НА КАПОТЕ, ПОЛИЦИЯ В «УЛЕТЕ» 

– Расскажите самый печальный и самый смешной случай в вашей спортивной жизни. 

– Это одновременно один и тот же случай. Но вначале приведу такой любопытный пример. Выступал на радио. Они мне рассказывают об опросе – людям на улице надо было назвать известных легкоатлеток. Так в этом рейтинге впереди оказалась… «художница»-гимнастка – Алина Кабаева, дальше шла чемпионка в гимнастике спортивной Светлана Хоркина, и только потом Елена Исинбаева. Что ж – если выберут президентом ВФЛА – серьезно займусь популяризацией легкой атлетики. Что бы всех олимпийских чемпионов узнавали в лицо и не путали с представителями других видов спорта.

Теперь о смешном и одновременно печальном случае. Тесть и теща были с оказией в Москве. И должны были передать для олимпийской чемпионки-2012 в прыжках в высоту Ани Чичеровой ( она тоже с Ростовской области) какие-то красивые тапочки. Мы с женой встретили их на вокзале. Поговорили. Они сели в поезд. Все вроде хорошо. И тут вдруг я понимаю, что тапочки-то и не взял. Звоню тестю. Он говорит, что дела куда серьезнее. Оказывается, паспорт и все свои документы, в том числе и автомобильные права, случайно оставил у них в вещах. Узнаю, что ближайшая остановка поезда во Владимире. Сажусь в машину и еду. Почти всю трассу проехал без приключений. Все вроде бы хорошо. Но на въезде во Владимир меня останавливает постовой. Я после операции, нога в гипсе лежит впереди на капоте. Полицейский с удивлением смотрит на меня. Он в полном «улете»! Я ему объясняю: «Я – олимпийский чемпион. Опаздываю страшно, на обратном пути все объясню». Как я ему сумел втереться в доверие, не знаю, но меня отпустили. Приезжаю к поезду, но чуть опоздал. Однако тесть мои документы оставил в комнате полиции. Взял документы, а на обратном пути остановился и все детально объяснил постовому. Смеялись очень долго. Но до этого мне было не до смеха! 

– А тапочки

– Их полиция не взяла. Побоялись – может они какие-нибудь взрывоопасные. Пока до Москвы они не доехали. Так и путешествуют. 

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С января по ноябрь 2016 года турецкий курорт Анталью посетило 469 тысяч путешественников из России. РФ вошла в тройку стран-лидеров по посещению знаменитого турецкого курорта, сообщают российские туроператоры.

//Общество

В России в следующем году может значительно подорожать молоко

В России в следующем году может значительно подорожать молоко

Это связано с целым рядом причин. О них рассказали в Молочном союзе России. Также эксперты сообщили, насколько может вырасти цена на продукт первой необходимости. Дал свой комментарий и Минсельхоз.

//Армия

На Камчатке сработали ракетные системы С-400

На Камчатке сработали ракетные системы С-400

Расчеты ракетных комплексов С-400 «Триумф» ПВО Тихоокеанского флота, размещенные на Камчатке, сработали 9 декабря при поддержке авиационной группы Миг-31 и Миг-31БМ (истребители-перехватчики дальнего действия).

//Общество

Администрация президента рассмотрела поправки о замене выплат на ремонт по ОСАГО

Администрация президента рассмотрела поправки о замене выплат на ремонт по ОСАГО

Внесение данных изменений предложил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Поправки в закон об ОСАГО предлагали в том числе замену денежных выплат ремонтом автомобиля.

//Шоу-бизнес

Шварценеггер запустит реалити-шоу, а Трамп станет его продюссером

Шварценеггер запустит реалити-шоу, а Трамп станет его продюссером

Американская пресса сообщает 9 декабря о подготовке к запуску нового выпуска реалити-шоу «Ученик знаменитости». Шоу идет в США с января 2004 года, и более 10 лет его вел Дональд Трамп, избранный президентом.
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