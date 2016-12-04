Российский конькобежец стал первым на Кубке Мира в Астане

Второй забег на этапе Кубка мира, что проходит в столице Казахстана, стал для российских спортсменов удачнее. Накануне российские конькобежцы Мурашов и Кулижников заняли второе и третье места соответственно.

4 декабря во втором забеге на дистанции 500 метров российский конькобежец Руслан Мурашов показал лучший результат, преодолев дистанцию за 34,52 секунды, - первое место.

Второе по результативности время показал соотечественник Мурашова Павел Кулижников: 34, 59 секунды. Третьим в забеге был польский спортсмен Артур Вася.

На забеге в полтора километра (третий забег) первое место взял россиянин Денис Юсков: 1500 метров за 1 минуту 45,50 секунды.