Криштиану Роналду заподозрили в крупных финансовых махинациях

Самый дорогой футболист планеты Криштиану Роналду снова заставил о себе говорить. Однако на этот раз виной всему вовсе не его скандальные высказывания, а куда более серьезные причины.

Как стало известно, сразу три западных издания, специализирующихся на спорте, получили информацию о том, что Роналду уклоняется от уплаты налогов и спрятал уже приличную сумму - 150 миллионов евро. Испанское издание “Эль Мундо” сообщает, что в хитрых схемах, которые якобы использует футболист, задействованы офшоры в Швейцарии и на Британских Виргинских островах.

Также сообщается, что Роналду использует схему, которую для сокрытия доходов использовал наставник английского футбольного клуба “Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью.

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