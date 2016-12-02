Волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге отметят свой праздник турниром

Во всемирный день волонтеров, 5 декабря, пройдут игры футбольного турнира, в котором примут участие кандидаты в волонтеры, подавшие заявки для участия в волонтерской программе Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, футбольный клуб «Урал» и Волонтёрский центр Чемпионата мира по футболу, созданный на базе Уральского федерального университета, вышли с инициативой к федеральному оргкомитету «РОССИЯ – 2018» - провести футбольный турнир среди волонтеров предстоящего мундиаля.

- Мы верим, что наше продуктивное сотрудничество с футбольным клубом «Урал» станет положительным примером для других футбольных клубов РФПЛ, они поддержат нашу инициативу и совместно с волонтерскими центрами в других городах-организаторах Чемпионата мира по футболу 2018 года проведут подобные турниры среди волонтеров. Если идея осуществится, это станет масштабным общенациональным событием в преддверии Кубка конфедераций 2017 года, - рассказал директор волонтёрского центра Чемпионата мира по футболу Александр Антимонов.

Турнир среди волонтеров Урала пройдет 5 декабря на поле футбольного манежа (ул. Фестивальная, 10). На награждении победителей будет присутствовать свердловский министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

Победители и призеры турнира получат памятные подарки и призы, а команда победитель получит право сыграть матч против команды «Урал-2».