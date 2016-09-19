В ночь с субботы на воскресенье, 16 сентября, в Екатеринбурге прошел ночной «Футбольный дозор», организованный футбольным клубом «Урал» и командой «DozoR Night Game». В «Дозоре» приняли участие 21 команда — более ста человек. Обязательное условие участия — наличие автомобиля.

Почти всю ночь участники ездили по городу, искали ответы на поставленные организаторами вопросы. Всего предстояло решить 10 заданий, которые находились в разных районах города. Интересно, что пока не решишь текущую загадку, система не давала перейти к следующей.

— В этом году игра проходила в формате Classic, это значит что задания выдавались командам не линейно. Такой принцип игры позволяет избежать «Езды паровозом» для команд, — говорит организатор авто-игр DozoR в Екатеринбурге Иван Буланов. — Практически все команды справились с заданиями, борьба продолжалась до пяти утра. Наиболее сложной оказалась поисковая часть игры. Найти небольшую надпись маркером, ночью в городе непростая задача даже для опытных игроков. Однако фанаты «Урала» справились и с этим.

Любителям футбола предстояло пройти соревнования по городскому ориентированию, решить экстремальные и логические задачи, проверить свои знания футбольных фактов и узнать интересные подробности из жизни уральских футболистов. Все загадки были составлены на футбольную тематику, участникам нужно было знать нынешний состав команды и историю футбольного клуба «Урал».

Так, например, в одном из заданий была зашифрована фамилия сербского новичка «Урала» Радована Панкова, в другом — нужно было решить кроссворд, вписав слова из лексикона футбольных болельщиков. В зависимости от маршрута каждая команда проехала около 150 километров в поисках кодов.

— Когда мы с друзьями узнали, что будет проводиться этот квест, обязательно решили участвовать. Не пожалели, потому что было интересно и увлекательно. Задачки были сложные, но решаемые. Даже стало интересно покопаться в истории клуба «Урал», — говорит участник «Дозора» Александр Раененко. — Считаю, что такие мероприятия очень полезны для контакта болельщиков и клуба, хочется, чтобы подобные игры проводилось чаще.

— Квест был хорошо организован, задания систематизированы и поэтому не было никаких накладок. Несмотря на то, что было прохладно, шел дождь, получили классные эмоции, — говорит Ольга Баженова. — Очень круто, что «Урал» проводит такие игры. Они и объединяют болельщиков, и еще больше заставляют заинтересоваться клубом.

Команда победителей прошла всю дистанцию всего за 2 часа 19 минут, для сравнения — команда, занявшая последнее место, потратила на нахождение всех кодов 7 часов 53 минуты.

Самые быстрые коллективы получили ценные призы от ФК «Урал» и его партнеров — именные футболки, рюкзаки, пакет колбасы.