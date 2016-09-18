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Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке

18 сентября 2016, 20:04 [ «АН-онлайн» ]

Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке
фото:globallookpress.com

Ранее появилась информация о том, что Виталий Мутко может уйти с поста министра спорта, а также покинуть должность руководителя Российского футбольного союза (РФС). "Это всё какая-то непонятная вещь".

У Виталия Мутко "таких мыслей нет пока", а "впереди очень много дел, планов, работы". "Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему", — сказал Мутко, передает РИА Новости.

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