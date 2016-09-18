Президент ФИФА похвалил работу главы Минспорта РФ Виталия Мутко

Президент ФИФА Джанни Инфантино похвалил работу главы Министерства спорта РФ Виталия Мутко по организации чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

Инфантино отметил, что чемпионат мира по футболу— шанс для ФИФА и России показать себя в выгодном свете и призвал не предпринимать попытки подорвать первенство мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не будет делать выводы о России по результатам доклада Макларена, на основании которого российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде-2016 и Паралимпиаде в Рио, - сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что "судить доклад Макларена — не его работа". "Моя забота как главы футбольной федерации связана с футбольными вопросами, с допингом в футболе. Если случаи применения допинга будут выявлены в футболе, то органы ФИФА этим займутся", — цитирует Инфантино РИА Новости.

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