Торжественная церемония открытия Всероссийского турнира по самбо состоялась в Керчи

Сотни молодых самбистов собрались на церемонии открытия четвертого Всероссийского турнира по самбо, носящего название “Кубок двух морей”. В память о павших героях Великой Отечественной войны юные спортсмены поднялись к вершине горы, где состоялся митинг, который открыл Сергей Елисеев, возглавляющий Всероссийскую федерацию самбо.

Как сообщает "АН-Керчь", на митинге также произнес речь Виктор Балашов, мастер спорта по самбо. Он подчеркнул особую роль этого вида в воспитании достойных граждан России. Участников соревнований также поприветствовал Рашид Нургалиев, занимающий пост заместителя секретаря совета безопасности РФ, и сам организатор турнира Вячеслав Тимошенко.

Флаг России был поднят Вениамином Кагановым, занимающим должность министра образования Крыма, и одним из самых достойных воспитанников клуба “Слава” юным спортсменом Дмитрием Поповым.

































Читайте также:

Другие новости Крыма

Все новости дня